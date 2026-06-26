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Piazza Affari: netto calo registrato dall'indice dei titoli bancari in Italia

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Piazza Affari: netto calo registrato dall'indice dei titoli bancari in Italia
Profondo rosso per il comparto bancario a Piazza Affari, che retrocede a 36.956,29 punti, in netto calo dell'1,64%.
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