New York: netto calo registrato da SanDisk

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società americana produttrice di hardware , che soffre con un calo del 6,22%.



Lo scenario su base settimanale di SanDisk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo del colosso californiano produttore di memorie flash confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2.048,2 USD con primo supporto visto a 1.915,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.870,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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