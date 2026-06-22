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New York: profondo rosso per Palantir Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: profondo rosso per Palantir Technologies
Retrocede molto la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,47%.
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