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New York: andamento negativo per Meta Platforms

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Meta Platforms
Rosso per l'azienda che gestisce Facebook, che sta segnando un calo del 3,19%.
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