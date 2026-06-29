New York: scambi in forte rialzo per MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda di analisi e business intelligence, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 13,74%.
La tendenza ad una settimana di MicroStrategy Incorporated è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MicroStrategy Incorporated, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 86,31 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 97,34. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 79.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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