In evidenza MicroStrategy Incorporated sul listino di New York

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda di analisi e business intelligence , che scambia in rialzo dell'8,64%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di MicroStrategy Incorporated evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice.





Il quadro di medio periodo di MicroStrategy Incorporated ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 137,1 USD. Primo supporto individuato a 131,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 142,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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