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Piazza Affari: scambi al rialzo per Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per Technoprobe
Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,39%.
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