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/ Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,92% alle 16:00
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,92% alle 16:00
Il FTSE MIB tratta in utile a 51.634,13 punti
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30 giugno 2026 - 16.00
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Spunto rialzista dello 0,92% per Milano, alle 16:00, che continua le contrattazioni a 51.634,13 punti.
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