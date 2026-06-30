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Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,92% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 51.634,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,92% alle 16:00
Spunto rialzista dello 0,92% per Milano, alle 16:00, che continua le contrattazioni a 51.634,13 punti.
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