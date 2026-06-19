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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,66% alle 16:00
Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 53.035,25 punti
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19 giugno 2026 - 16.00
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Milano, in progresso dello 0,66% alle 16:00, tratta a 53.035,25 punti.
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