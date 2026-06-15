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Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,97% alle 10:30

Il FTSE MIB allunga a 51.996,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,97% alle 10:30
Risultato positivo dello 0,97% per Milano, alle 10:30, che continua gli scambi a 51.996,09 punti.
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