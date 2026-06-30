New York: Hormel Foods Corporation in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l' azienda che produce e vende carne e cibo confezionato , che esibisce una perdita secca del 4,22% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hormel Foods Corporation rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Hormel Foods Corporation è in rafforzamento con area di resistenza vista a 25,79 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,86. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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