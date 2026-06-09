Milano
17:16
50.618
+0,82%
Nasdaq
17:16
29.171
-0,83%
Dow Jones
17:16
50.834
+0,10%
Londra
17:16
10.283
-0,87%
Francoforte
17:16
24.561
-0,22%
Martedì 9 Giugno 2026, ore 17.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: si concentrano le vendite su APA Corporation
New York: si concentrano le vendite su APA Corporation
Migliori e peggiori
,
In breve
09 giugno 2026 - 16.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Rosso per la
holding attiva nel campo dell'energia
, che sta segnando un calo del 2,66%.
Condividi
Leggi anche
New York: calo per APA Corporation
New York: in calo APA Corporation
New York: scambi negativi per APA Corporation
New York: si concentrano le vendite su Constellation Brands
Titoli e Indici
APA
-4,06%
Altre notizie
New York: si concentrano le vendite su Valero Energy
New York: si concentrano le vendite su Expedia
New York: movimento negativo per Insulet Corporation
New York: sell-off per Insulet Corporation
New York: in rally Insulet Corporation
New York: sviluppi positivi per Hormel Foods Corporation
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto