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New York: in bella mostra Amphenol

Migliori e peggiori
New York: in bella mostra Amphenol
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che tratta in rialzo del 5,85%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amphenol più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Amphenol è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 179,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 170,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 188,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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