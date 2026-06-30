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Amphenol, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Amphenol, prevale lo scenario rialzista a New York
Prepotente rialzo per il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che mostra una salita bruciante del 5,85% sui valori precedenti.
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