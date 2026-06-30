New York: Marvell Technology, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,80%.



Lo scenario su base settimanale di Marvell Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nel breve periodo, Marvell Technology presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 305,6 USD e supporto a 281,6. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 329,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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