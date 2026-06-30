New York: Marvell Technology, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,80%.
Lo scenario su base settimanale di Marvell Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nel breve periodo, Marvell Technology presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 305,6 USD e supporto a 281,6. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 329,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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