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New York: Marvell Technology, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
New York: Marvell Technology, quotazioni alle stelle
Brillante rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,80%.
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