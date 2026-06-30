New York: nuovo spunto rialzista per Caterpillar

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gigante delle macchine movimento terra , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Caterpillar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,16%, rispetto a +0,95% dell' indice americano ).





La tendenza di breve di Caterpillar è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.060,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.042,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.079,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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