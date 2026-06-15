New York: calo per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Sottotono il produttore americano di petrolio e gas naturale , che passa di mano con un calo del 2,68%.



Lo scenario su base settimanale di Diamondback Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Diamondback Energy segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 183,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 188,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 180,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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