Crolla a New York Constellation Energy
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore statunitense di energia pulita, che soffre con un calo del 6,62%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario attuale di Constellation Energy mostra un allentamento della trendline al test del supporto 265,4 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 275,3. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 262,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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