New York: scambi in positivo per Nvidia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il chipmaker , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.



La tendenza ad una settimana di Nvidia è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della società di chip mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 196,1 USD con area di resistenza individuata a quota 200,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 193,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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