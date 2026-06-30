New York: seduta euforica per Intel
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il principale produttore di chip, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,83%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intel più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del colosso dei semiconduttori è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 145,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 134,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 156,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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