Milano 30-giu
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Nasdaq 30-giu
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Dow Jones 30-giu
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Londra 30-giu
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Francoforte 30-giu
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Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,26% alle 04:50

Il Nikkei 225 continua le contrattazioni a 70.246,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,26% alle 04:50
Tokyo, in progresso dello 0,26% alle 04:50, tratta a 70.246,66 punti.
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