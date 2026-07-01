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/ Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,26% alle 04:50
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,26% alle 04:50
Il Nikkei 225 continua le contrattazioni a 70.246,66 punti
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01 luglio 2026 - 04.50
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Tokyo, in progresso dello 0,26% alle 04:50, tratta a 70.246,66 punti.
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