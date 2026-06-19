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Borsa: Tokyo avanza dello 0,37% alle 04:50
Il Nikkei 225 scambia a 71.314,67 punti
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19 giugno 2026 - 04.50
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Tokyo riporta un modesto guadagno dello 0,37%, con 71.314,67 punti alle 04:50.
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