Milano
16:57
51.450
-0,45%
Nasdaq
16:57
29.903
-1,23%
Dow Jones
16:57
52.448
+0,25%
Londra
16:57
10.446
-0,49%
Francoforte
16:57
24.978
-0,07%
Mercoledì 1 Luglio 2026, ore 17.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,9226 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9226 Franchi svizzeri alle 15:41
In breve
,
Finanza
01 luglio 2026 - 15.41
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 0,9226 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,9226 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9223 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9229 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9193 Franchi svizzeri alle 19:30
Titoli e Indici
Eur/Chf
-0,02%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,9206 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9223 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,925 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,923 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,922 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9185 Franchi svizzeri alle 11:30
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto