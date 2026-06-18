New York: preme sull'acceleratore Micron Technology

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di microchip , che tratta in rialzo del 7,71%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Micron Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.140,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 1.099,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.180,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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