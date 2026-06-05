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Crolla a New York Micron Technology

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Micron Technology
Ribasso scomposto per il produttore di microchip, che esibisce una perdita secca del 9,79% sui valori precedenti.
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