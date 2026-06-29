New York: in acquisto Axon Enterprise

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che tratta in rialzo dell'8,66%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Axon Enterprise rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Axon Enterprise sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 512,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 491,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 533,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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