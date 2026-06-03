GVS, l'OPA parziale parte l'8 giugno dopo la pubblicazione del documento d'offerta

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale promossa da GVS su massime 23.255.813 azioni proprie (corrispondenti a circa il 12,29% del capitale sociale), l'offerente ha reso noto di aver pubblicato il documento di offerta approvato dalla

CONSOB in data 28 maggio 2026.



Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 8 giugno 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 10 luglio 2026 (estremi inclusi).



L'offerente riconoscerà a ciascun aderente un corrispettivo in denaro pari a 4,30 euro per ciascuna azione portata in adesione. L'offerta non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni.

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