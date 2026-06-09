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OPA parziale GVS, adesioni a zero anche nel secondo giorno

Finanza
OPA parziale GVS, adesioni a zero anche nel secondo giorno
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su GVS, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, risulta che oggi 9 giugno 2026 non sono state presentate richieste di adesione. Complessivamente, le richieste di adesione sono ancora a zero.

L'OPA è iniziata l'8 giugno e terminerà il 10 luglio. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie GVS acquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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