Analisi Tecnica: indice DAX dell'1/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio
Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un trascurabile +0,18%.
L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25.178,1 e primo supporto individuato a 24.764,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25.591,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)