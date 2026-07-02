Milano 9:25
51.850 +0,48%
Nasdaq 1-lug
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Dow Jones 1-lug
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Londra 9:25
10.491 +0,12%
25.101 +0,24%

Analisi Tecnica: indice DAX dell'1/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX dell'1/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio

Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un trascurabile +0,18%.

L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25.178,1 e primo supporto individuato a 24.764,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25.591,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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