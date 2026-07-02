Francoforte: scambi negativi per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Rosso per Redcare Pharmacy N.V , che sta segnando un calo del 2,37%.



Il trend di Redcare Pharmacy N.V mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Redcare Pharmacy N.V mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 69,1 Euro. Rischio di discesa fino a 67,45 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 70,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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