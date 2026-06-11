Milano 10:16
50.568 +1,08%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:16
10.316 +0,59%
Francoforte 10:16
24.241 +0,19%

Francoforte: rosso per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Redcare Pharmacy N.V
Seduta in ribasso per Redcare Pharmacy N.V, che mostra un decremento del 2,61%.
Condividi
```