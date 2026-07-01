Milano 10:58
51.634 -0,09%
Nasdaq 30-giu
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Dow Jones 30-giu
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Londra 10:58
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Francoforte 10:57
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Francoforte: in rally Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in rally Redcare Pharmacy N.V
Brilla Redcare Pharmacy N.V, che passa di mano con un aumento del 4,25%.
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