Madrid: andamento rialzista per Bankinter
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca spagnola, che tratta in utile del 2,99% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bankinter rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve dell'istituto di credito spagnolo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,32 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 15,76.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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