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Madrid: andamento rialzista per MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento rialzista per MERLIN Properties SOCIMI
Avanza la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che guadagna bene, con una variazione del 2,13%.
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