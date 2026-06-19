Milano 10:01
53.052 +0,69%
Nasdaq 18-giu
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Dow Jones 18-giu
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Londra 10:01
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Francoforte 10:01
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Madrid: andamento sostenuto per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento sostenuto per Acciona
Bene la società elettrica spagnola, con un rialzo del 3,45%.
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