Milano 17:35
52.428 +1,60%
Nasdaq 21:37
29.191 -2,07%
Dow Jones 21:37
52.695 +0,75%
Londra 17:35
10.653 +1,67%
Francoforte 17:35
25.581 +2,16%

New York: amplia l'ascesa Boston Scientific

Migliori e peggiori
New York: amplia l'ascesa Boston Scientific
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che sviluppa apparecchi biomedici, che mostra una salita bruciante del 5,39% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Boston Scientific più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Boston Scientific suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 43,95 USD con tetto rappresentato dall'area 46,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 42,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```