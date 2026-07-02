New York: amplia l'ascesa Boston Scientific

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che sviluppa apparecchi biomedici , che mostra una salita bruciante del 5,39% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Boston Scientific più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Boston Scientific suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 43,95 USD con tetto rappresentato dall'area 46,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 42,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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