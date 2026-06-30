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A New York, forte ascesa per Vertiv Holdings

Migliori e peggiori, In breve
A New York, forte ascesa per Vertiv Holdings
Protagonista la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,83%.
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