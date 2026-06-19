Hyundai Motor pensa di acquistare quota residua di Boston Dynamics

(Teleborsa) - Hyundai Motor prevede di acquisire da SoftBank la quota residua del 9,65% di Boston Dynamics, portando la sua partecipazione al 100%, secondo il quotidiano sudcoreano Maeil Business. La transazione dovrebbe valere 325 milioni di dollari.



Il Ceo di Hyundai Euisun Chung e le affiliate Kia, Hyundai Mobis e Hyundai Glovis, detengono complessivamente una partecipazione superiore al 90% in Boston Dynamics. SoftBank ha recentemente annunciato la sua intenzione di esercitare il diritto di vendita della sua quota e la casa d'auto sudcoreana ha accettato di acquistarla.



La quota di controllo in Boston Dynamics era stata acquistata da Hyundai nel 2020.





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