New York: giornata negativa in Borsa per SanDisk

(Teleborsa) - Pressione sulla società americana produttrice di hardware , che perde terreno, mostrando una discesa del 10,17%.



La tendenza ad una settimana di SanDisk è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del colosso californiano produttore di memorie flash . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1.992,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 1.719,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.613,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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