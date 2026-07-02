New York: giornata negativa in Borsa per SanDisk
(Teleborsa) - Pressione sulla società americana produttrice di hardware, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,17%.
La tendenza ad una settimana di SanDisk è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del colosso californiano produttore di memorie flash. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1.992,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 1.719,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.613,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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