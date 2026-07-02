New York: in bella mostra ARM Holdings
(Teleborsa) - Brilla la società tech inglese che progetta chip, che passa di mano con un aumento del 4,28%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ARM Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ARM Holdings. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 358 USD. Primo supporto visto a 339,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 327,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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