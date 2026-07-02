New York: ingrana la marcia Deckers Outdoor
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di calzature, abbigliamento e accessori, che mostra una salita bruciante del 5,15% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deckers Outdoor, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Deckers Outdoor, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 103,1 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 106,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 100,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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