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New York: ingrana la marcia GE Vernova

Migliori e peggiori, In breve
New York: ingrana la marcia GE Vernova
Effervescente l'industria di energia elettrica, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,80%.
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