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New York: ingrana la marcia Coinbase Global

Migliori e peggiori, In breve
New York: ingrana la marcia Coinbase Global
Ottima performance per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che scambia in rialzo del 10,21%.
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