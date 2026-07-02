New York: netto calo registrato da Caterpillar
(Teleborsa) - Retrocede molto il gigante delle macchine movimento terra, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,03%.
La tendenza ad una settimana di Caterpillar è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Caterpillar, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 985,5 USD. Primo supporto visto a 933,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 915.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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