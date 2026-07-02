New York: netto calo registrato da Caterpillar

(Teleborsa) - Retrocede molto il gigante delle macchine movimento terra , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,03%.



La tendenza ad una settimana di Caterpillar è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Caterpillar , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 985,5 USD. Primo supporto visto a 933,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 915.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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