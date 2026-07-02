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New York: seduta molto difficile per Western Digital

Migliori e peggiori
New York: seduta molto difficile per Western Digital
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che si occupa di archiviazione dei dati, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'11,35% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Western Digital rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 583,7 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 503. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 475,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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