New York: seduta molto difficile per Western Digital

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che si occupa di archiviazione dei dati , che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'11,35% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Western Digital rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 583,7 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 503. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 475,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```