Piazza Affari: rosso per Technoprobe

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , con una flessione del 3,30%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Technoprobe suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 33,87 Euro e supporto visto a quota 33,07. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 34,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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