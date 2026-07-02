Piazza Affari: rosso per Technoprobe
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con una flessione del 3,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche di breve periodo di Technoprobe suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 33,87 Euro e supporto visto a quota 33,07. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 34,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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