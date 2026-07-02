Scatto di Amplifon a Piazza Affari dopo la promozione di Equita
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Amplifon in guadagno del 2,60% sui valori precedenti.
A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Equita che hanno alzato la raccomandazione sul titolo a "buy" da "hold". Il target price è stato fissato a 14 euro dai 12 euro indicati in precedenza.
L'andamento della società leader nelle soluzioni uditive nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo di Amplifon ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 10,34 Euro. Supporto a 9,98. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 10,7.
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