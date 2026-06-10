Amplifon, Barclays alza il target price a 10,50 euro e conferma equalweight

(Teleborsa) - Scambia in frazionale rialzo il titolo Amplifon che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,43%.



Barclays ha confermato la raccomandazione "Equalweight" sul titolo e ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo a 10,50 euro dai precedenti 10 euro. La decisione riflette l'aggiornamento delle valutazioni della banca d’affari sulla società.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend della società leader nelle soluzioni uditive rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Amplifon restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 10,65 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 10,43. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 10,31, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.







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