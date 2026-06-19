Piazza Affari: scambi al rialzo per Amplifon

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società leader nelle soluzioni uditive , che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Amplifon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la big degli apparecchi acustici , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,1 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 10,35. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 9,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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