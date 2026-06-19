Piazza Affari: scambi al rialzo per Amplifon
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società leader nelle soluzioni uditive, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Amplifon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la big degli apparecchi acustici, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,1 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 10,35. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 9,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```